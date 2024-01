Calcio: arriva nelle sale il film 'Genoa comunque e ovunque'

Un film dedicato al Genoa, ai suoi 130 anni di storia ma soprattutto all'essere genoani. Lo ha realizzato la casa di produzione Emotion Network e sarà trasmesso nelle sale cinematografiche dal 29 gennaio al 4 febbraio prossimo distribuito da Nexodigital.

Si chiamerà "Genoa Comunque e Ovunque" ed è stato presentato ufficialmente oggi nel salone di rappresentanza del Comune di Genova a Palazzo Tursi alla presenza dei massimi dirigenti rossoblù, il presidente Zangrillo, l'ad Blazquez e il dg Ricciardella e dell'assessore allo sport del comune Alessandra Bianchi.

"Ci sono le emozioni della gente e dei tifosi e vi posso dire che durante il film mia moglie piangeva - ha confessato l'ad rossoblù, lo spagnolo Andres Blazquez-, perché alla fine è veramente emozionante".

80 minuti di film con i racconti di tifosi illustri e storie comuni e con una carrellata di giocatori che hanno fatto la storia recente e passata del Genoa, da Marco Rossi a Milito, da Palacio a Claudio Onofri.

"Il nostro obiettivo è di produrre contenuti che abbiano l'obiettivo di ispirare le persone - ha spiegato Mattia Mor, produttore della pellicola- e vogliamo giocare sulle emozioni. Chiaramente poche cose come il calcio hanno la capacità di arrivare ai cuori delle persone, di appassionare e anche di avere un effetto educativo. Io da genovese e tifoso genoano non potevo che voler fare un film sul mondo del calcio che celebrasse la passione. Da qui nasce l'idea di raccontare il Genoa in immagini".

La pellicola sarà proiettata in anteprima il 24 gennaio al "The Space" del Porto Antico di Genova con già due sale esaurite e una terza in apertura.

"Una pellicola importante perché valorizza lo sport, ma anche quell'aspetto, oltre la componente prettamente del campo, del legame con la città anche da parte della tifoseria, una delle più calde d'Italia-ha sottolineato l'assessore allo sport Alessandra Bianchi- , è davvero un privilegio averla sul nostro territorio e poterla mirare anche all'interno di un docufilm.

Sarà una bellissima occasione per tutti. Non solo per i tifosi genoani e non solo per gli appassionati del calcio, ma per tutto il mondo sportivo".



