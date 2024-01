Amt gratis, lunghe code in biglietteria per la card Citypass

Lunghissime code davanti alle biglietterie Amt a Brignole e a palazzo Ducale, a Genova, per i tanti cittadini interessati a ottenere la card Citypass per viaggiare gratis sui trasporti pubblici. Il nuovo piano tariffario con la sperimentazione dell'abbonamento annuale gratis per over 70 e under 14 scatta oggi ma per chi avrà diritto all'agevolazione non basterà un documento di identità o un'autocertificazione. La Citypass si può ottenere in forma dematerializzata anche online, attraverso una procedura sul sito di Amt che prevede l'inserimento di dati personali e documenti in formato jpeg e pdf, procedura che, però, è considerata troppo complicata da molti utenti. "Siamo anziani, non abbiamo dimestichezza con internet", la frase ripetuta dai pensionati in fila dalle 7 di oggi davanti alle biglietterie e disposti a pagare 10 euro per avere la card "fisica" (su internet è invece gratuita). Già nei giorni scorsi si erano formate lunghe code agli sportelli tanto che il Comune di Genova aveva fatto sapere che per le prime due settimane di sperimentazione sarebbe stato sufficiente mostrare ai verificatori a bordo un documento di identità, in modo da diluire nel tempo gli accessi. Tuttavia tra gli utenti in fila stamani ci sono anche molti cittadini che devono semplicemente rinnovare card già esistenti o effettuare altre pratiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA