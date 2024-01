Cacio: Venezia-Sampdoria 5-3

Venezia-Sampdoria 5-3 in una partita della 20/a giornata della serie B di calcio. I blucerchiati sono riusciti a stare dietro al Venezia fino a metà del secondo tempo ma alla fine sono crollati dopo avere giocato buona parte della gara in dieci contro undici. Passat in svantaggio 3-1 sono riusciti a rimontare 3-3 in inferiorità numerica ma alla fine hanno perso. Reti: 16', 36' (rig.) e 58' Pohjanpalo (V), 74' Busio (V), 77' Ellertsson (V); 30' Bendetti (S), 65' De Luca (S), 71' Depaoli (S).



