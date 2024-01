Pirlo "infortuni non devono essere alibi''

La lista è lunghissima, dai soliti Ferrari e Borini passando la new entry Esposito che era il blucerchiato più in forma. Più le assenze degli squalificati Facundo Gonzalez e Kasami. La Samp si prepara alla trasferta di domani a Venezia in emergenza ma il tecnico Andrea Pirlo predica fiducia : "Gli infortuni possono capitare, quindi non vogliamo parlare di alibi. Sappiamo comunque che possiamo contare su una squadra competitiva. Siamo fiduciosi perché è vero che abbiamo perso giocatori importanti ma ce ne sono altri pronti a subentrare. Qualcuno che ha giocato meno in questo periodo avrà cosi possibilità di mettersi in mostra'', spiega Pirlo.

L'idea è quella di posizionare Verre alle spalle della coppia offensiva formata da De Luca e La Gumina. C'è voglia di alzare l'asticella anche se c'è la consapevolezza che non sarà facile agganciare il treno per i play off: "L'obiettivo è quello sicuramente di migliorarci e di fare meglio anche rispetto al finale del girone di ritorno - ha detto il tecnico -. Avremo comunque di fronte squadre forti da affrontare, ma anche noi siamo un gruppo con uno spessore specifico importante, quindi per ogni partita deve essere giocata come una finale. Abbiamo un solo pensiero, vogliamo andare più avanti di quello che siamo adesso''.



