La Spezia, premiati 25 piccoli super-lettori in biblioteca

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha premiato alla biblioteca civica P. M.

Beghi i più assidui giovanissimi lettori fra i 4 e i 12 anni iscritti al sistema bibliotecario urbano: 25 bambini, infatti, si sono rivelati i lettori più appassionati arrivando a leggere dai 20 ai 50 libri a testa nel corso del 2023.

"Complimenti ai giovani lettori spezzini che hanno trovato nel piacere della lettura un'occasione di divertimento e gioia - ha detto Peracchini - Le biblioteche sono luoghi speciali in cui è possibile avere accesso gratuitamente ad un vastissimo patrimonio culturale e in particolare la sezione della Biblioteca Beghi dedicata ai bambini e ragazzi è uno spazio dove i più giovani possono crescere, arricchendo cultura e immaginazione, con tanti proposte molto interessanti. L'auspicio è che il numero di appassionati lettori cresca sempre di più cogliendo questa straordinaria opportunità a loro disposizione.

Nel 2023 oltre 62.000 persone hanno frequentato le biblioteche civiche del sistema bibliotecario urbano che contano circa 16.200 iscritti, +25% rispetto al 2022 a testimonianza del sempre maggiore apprezzamento da parte degli utenti della qualità e varietà dei servizi offerti. Inoltre, per quanto riguarda la Beghi, abbiamo riqualificato gli spazi esterni in precedente stato di abbandono con un'area verde e nuovi parcheggi e, grazie al finanziamento Pnrr, verrà riqualificato l'ex deposito Fitram adiacente alla biblioteca dove nasceranno postazioni per il coworking, una zona per eventi e spettacoli e una dedicata al ristoro; uno spazio polifunzionale, utile a tutte le generazioni e alle persone che frequentano abitualmente la biblioteca."



