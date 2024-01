Commemorato eccidio Forte San Martino a Genova

Cerimonia di commemorazione questa mattina per ricordare l'80° anniversario dell'eccidio di Forte San Martino. Il 14 gennaio 1944 otto antifascisti che erano stati prelevati dal carcere di Marassi e processati sommariamente dal Tribunale Militare, furono uccisi dai nazifascisti per rappresaglia in seguito all'attentato compiuto la sera prima in via Venti Settembre da una squadra dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP), ai danni di due ufficiali tedeschi.

La cerimonia, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri Gerardo Petitto, del prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente dell'Istituto ligure per la storia della resistenza di Giacomo Ronzitti, e del presidente dell'Anpi è stata preceduta dalla deposizione della corona alla lapide che ricorda i Martiri. La cerimonia ha voluto ricordare l'eccidio di 8 antifascisti, estranei a quanto accaduto, e il coraggioso atto del tenente dei carabinieri Giuseppe Avezzano Comes e dei suoi uomini che si erano rifiutati di ucciderli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA