Calcio: Gilardino; gara gagliarda, ai punti avremmo meritato

Il quinto risultato utile consecutivo fa sorridere Alberto Gilardino che nonostante le assenze e la cessione in settimana di Radu Dragusin, il miglior difensore del girone d'andata, si deve arrendere solo alle parate del Granata Milinkovic-Savic.

"Sapevamo di giocare contro una squadra forte nei duelli ma i ragazzi hanno interpretato benissimo la partita. E' stata una gara gagliarda proprio quello che desideravo facessero. In questi giorni abbiamo lavorato nell'ottica di provare a vincere e alla fine anche se è stata una sfida equilibrata alla lunga avremmo meritato qualcosa di più soprattutto per i tiri verso la porta che abbiamo effettuato ben nove, sei dei quali nello specchio e fossimo stati un po' più lucidi avremmo potuto segnare".

Gilardino peraltro ha sorpreso tutti lasciando Frendrup in panchina e schierando un Genoa molto offensivo con Messias, Malinovksyi, Gudmundsson e Retegui tutti in campo contemporaneamente. "Morten (Frendrup,ndr) si è allenato poco per un problema alla caviglia e così la mia è stata una scelta per potergli dare un po' di riposo ma anche per avere in mezzo al campo giocatori che in caso di recupero della palla avessero qualità nel palleggio per ripartire. La mia idea inoltre era quella di cercare di avvicinare Messias più alla porta e all'attaccante oltre che più vicino all'area di rigore degli avversari".

Il tecnico rossoblù è soddisfatto della prova di tutti i suoi giocatori ma in particolare di un elemento esperto come Milan Badelj. "Malinovskyi ha fatto una partita strepitosa -ha detto- Messias ha lavorato bene. Badelj vista l'età (classe '89)ci sorprende partita dopo partita, quando fa così penso che potrebbe giocare benissimo altri dieci anni".

E una nota di merito anche per Retegui sempre più vicino al recupero completo. "Sapevamo e sapeva anche lui che sarebbe stata una partita sporca quella che avrebbe dovuto fare. Un avversario come Buongiorno non è semplice da affrontare.

Parliamo di un difensore importante molto forte sull'uomo, Retegui ha difeso bene e tenuto la palla, si vede che è in crescita. Siamo vicini a rivedere il Retegui degli inizi".





