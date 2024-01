Calcio: Genoa; l'omaggio a De Andrè a 25 anni dalla scomparsa

Il Genoa e i suoi tifosi hanno voluto omaggiare Fabrizio De Andrè in occasione del 25/o anniversario della scomparsa avvenuta nel 1999.

Prima di Genoa-Torino al Luigi Ferraris sono risuonate le note di alcune delle canzone più famose del cantautore genovese, oltre a "Genova Blues" cantata da De Andrè con Francesco Baccini e dedicata proprio al Grifone.

All'ingresso delle due squadre in campo poi in Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, è stata creata una enorme coreografia che rappresentava il volto del cantautore con la scritta "Faber" mentre sulla balaustra nella parte superiore è stato esposto un enorme striscione con la scritta "Per sempre amico fragile" in riferimento ad una delle sue canzoni più famose.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA