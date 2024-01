Spaccia hashish davanti al cimitero della Castagna, arrestato

A tradirlo è stato il continuo via vai di gente che si fermavano a parlare con lui per pochi secondi e poi sparivano. E così, dopo numerose segnalazioni, i carabinieri hanno scoperto il motivo di quegli incontri davanti al bar accanto al cimitero della Castagna. L'uomo, 55 anni, era uno spacciatore e nei giorni scorsi i militari della stazione di Sampierdarena lo hanno arrestato.

I residenti hanno segnalato la presenza, per diverse ore al giorno, di quell'uomo sempre lì davanti. Dopo l'ennesima telefonata alle forze dell'ordine, i carabinieri lo hanno perquisito trovandogli addosso 1.500 euro. E' scattata la perquisizione nella casa in cui viveva con la madre, e lì sono stati trovati i 10 chili di hashish.



