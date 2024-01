Molestano e derubano passeggeri bus, arrestati due ragazzi

La polizia ha arrestato due ragazzi di 20 anni e 19 anni autori di due furti a passeggeri di autobus. I due sono stati fermati due volte in poche ore. Nel primo caso in piazza Montano, a Sampierdarena, i due sono stati segnalati perché importunavano i passeggeri del mezzo pubblico tentando anche di rubare il cellulare a un anziano. Fermati, sono stati trovati con due portafogli griffati con dentro circa 530 euro e una tessera carburante da 50 euro, oltre a due smartphone di cui non conoscevano il codice di sblocco. Uno dei due cellulari era stato appena rubato e restituito al proprietario. Dopo essere stati denunciati sono saliti sul bus in piazza De Ferrari e hanno rubato il cellulare a un passeggero di 42 anni. A quel punto sono stati arrestati.



