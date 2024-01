Lutto nello shipping, morto il fondatore della Banchero Costa

E' morto oggi a 88 anni Lorenzo Banchero. Uno dei protagonisti del mondo dello shipping, aveva fondato nel 1968 l'agenzia marittima e di brokeraggio Banchero & Costa insieme con Umberto Costa, trasformatasi negli anni nel gruppo internazionale, Banchero Costa, estendendo l'attività in altri settori legati sempre allo shipping. E oggi l'home page della Banchero Costa si apre con la sua foto sorridente.

Nominato cavaliere del lavoro nel 2011, Banchero è stato presidente della Banchero Costa finanziaria spa, holding del network attivo principalmente nel settore del brokeraggio marittimo e assicurazioni, con 200 dipendenti e varie sedi all'estero. Fondata inizialmente con 2 soli dipendenti la Banchero & Costa snc effettuava brokeraggio marittimo per navi a carico secco. Successivamente l'attività si estende in altri settori della mediazione, come è scritto nella sua biografia sul sito del Cavalieri del lavoro, come la compravendita di navi di seconda mano e nuove costruzioni e poi nel brokeraggio di navi e carichi liquidi. Poi prendono forma l'ufficio studi e ricerche, l'attività di agenzia marittima e l'ingresso nel brokeraggio assicurativo e all'inzio degli anni Novanta inizia l'attività della Banchero & Costa Finanziaria nel campo dei finanziamenti all'armamento. Nel 1999 Umberto Costa lascia la partnership e Lorenzo Banchero acquisisce la totalità dele azioni, seguono l'ingresso nel settore dell'armamento e la costituzione della Mebship spa nel 2005 con altri soci.



