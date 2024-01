Garante Liguria, agevolare iscrizioni asili e scuole a disabili

La Garante dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Liguria Guia Tanda invita il Comune di Genova e l'Ufficio scolastico regionale a facilitare l'iscrizione dei bambini disabili negli asili nido e nelle scuole materne e elementari. La Garante, in particolare, sollecita le istituzioni preposte a riconoscere la validità del cosiddetto "Modello C", che è stato inserito nel portale Inps già nel settembre scorso: "Al fine di non discriminare alcun soggetto, vanno favorite - si legge nella lettera inviata a Comune di Genova e Ufficio scolastico regionale - le iscrizioni delle bambine e dei bambini con disabilità".

Guia Tanda auspica "maggiore comprensione e disponibilità da parte delle istituzioni, che debbono avere un occhio di riguardo per le bambine e i bambini in stato di difficoltà, agevolando le pratiche burocratiche in capo alle famiglie". E sottolinea: "Gli operatori dei settori sociali ed educativi possono rappresentare sempre più responsabilmente la sponda necessaria per una risposta più corretta alle fragilità dei minorenni affinché queste non divengano vulnerabilità più rilevanti".

Il tema si era già posto esattamente un anno fa richiedendo, anche in quel caso, l'intervento del Garante affinché fosse assicurata da procedure celeri la preiscrizione a scuole materne e asili nido entro i termini del 28 febbraio. "Occorre raggiungere l'effettiva inclusione sociale e dare piena applicazione alla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, ratificata in Italia con la legge 176 del 1991" conclude Tanda.





