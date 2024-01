Camion perde cassone in galleria, A10 chiusa nell'Imperiese

Un camion che aveva appena scaricato il materiale lapideo per la realizzazione degli asfalti in un cantiere dell'A10, ha perso il cassone nella galleria dopo l'area di servizio di Castellaro, in direzione Ventimiglia, tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia, danneggiando il soffitto della stessa e l'impianto elettrico.

Per questo motivo il transito verso il confine di Stato è stato interrotto dalla centrale operativa dell'AutoFiori, con uscita obbligatoria delle auto sull'Aurelia. Gli operai stanno cercando di riaprire il prima possibile al traffico anche a senso unico alternato. Secondo quanto ricostruito il conducente del mezzo avrebbe lasciato il cassone alzato e quando è entrato in galleria ha rischiato il soffitto facendo staccare il cassone.





