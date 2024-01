Botte in casa al patrigno, in carcere 30enne di Lavagna

Picchiare con violenza il patrigno di 79 anni era diventata, secondo una denuncia, una pratica frequente per un italiano 30enne che viveva insieme con la madre ed il suo compagno. Ora l'uomo si trova rinchiuso in carcere a Marassi con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Più volte, dice l'accusa, nell'abitazione di Cavi di Lavagna (Genova) hanno dovuto intervenire i carabinieri ed il personale del 118 per botte inferte al pensionato, patrigno dell'aggressore. Nei giorni scorsi l'ultimo pestaggio con ricovero al pronto soccorso dell'ospedale lavagnese e manette ai polsi del figliastro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA