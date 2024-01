A Rapallo inaugurata statua canina simbolo animali d'affezione

Una statua canina donata da una famiglia al Comune di Rapallo è stata inaugurata nell'aiuola di fronte al passaggio pedonale del piazzale antistante alla stazione ferroviaria. L'opera raffigura un meticcio, simbolo di "tutti gli animali d'affezione che fanno parte della vita di tante persone rendendola migliore".

Dietro all'inaugurazione della statua dedicata a un cane a Rapallo sono stati affrontati diversi temi legati al rapporto uomo-animale. A toccarli nei rispettivi interventi, i politici di tutti i livelli convenuti per la cerimonia, tra cui il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, vari assessori o consiglieri regionali, e semplici cittadini.

"Un così folto drappello di politici che inaugurano la statua di un cane, si presta a facili battute. - commenta Toti - È un rischio che sappiamo bene di correre ma in realtà abbiamo accolto con favore questa iniziativa. Oltre ad avere una mamma convinta animalista, quando si parla di cani mi vengono in mente quelli calati nel greto del Polcevera sulle macerie del ponte Morandi". "Ogni animale è un amico che collabora senza nulla pretendere, a migliorare la vita della nostra comunità", evidenzia Bagnasco.

La statua rappresenta 'Ciccio', il compagno fedele di un ex parlamentare e politico locale Michele Scandroglio - che peraltro in molti indicano come possibile candidato del centrodestra a sindaco di Rapallo alle prossime elezioni di giugno, è lui che ha deciso di donarla alla città.

"Questo dono è un simbolo perché rappresenta qualcosa che ormai sempre di più fa parte della vita di tutti noi più di quanto non immaginiamo - spiega Scandroglio -. Oggi i cani sono diventati un elemento fondamentale della nostra società.



