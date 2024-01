Scoppia caldaia a bordo nave, muore ufficiale sala macchine

Infortunio mortale sul lavoro a bordo di una motonave battente bandiera maltese partita da Catania e diretta a Genova. Un ufficiale di 29 anni di origini turche è morto dopo l'esplosione di una caldaia della sala macchine. È stato il comandante dell'imbarcazione a chiamare la capitaneria di porto del capoluogo ligure per segnalare la tragedia. La nave è attesa a Genova entro la sera. Il pubblico ministero di turno Federica Paiola ha disposto l'autopsia. Gli investigatori della guardia costiera dovranno capire in che acque è avvenuto l'incidente e se in sala macchine fosse tutto in regola.



