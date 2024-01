Operaio precipita n cantiere della A7

Grave infortunio in un cantiere in A7 nei pressi dello svincolo per Isola del Cantone. Un operaio è caduto da una altezza di alcuni metri L'uomo ha forse perso l'equilibrio mentre lavorava sulla parete rocciosa ed è precipitato. Era imbragato e il dispositivo di sicurezza ha attutito la caduta. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. Il tratto stradale è stato chiuso dalla polizia per 40 minuti per fare atterrare l'elicottero dei vigili del fuoco e si sono formati 4 chilometri di coda. L'operaio ha riportato diversi traumi ed è stato trasferito all'ospedale San Martino in codice rosso.



