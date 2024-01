Nodo S.Benigno, Bucci "viabilità viene enormemente facilitata"

"La viabilità viene facilitata enormemente con queste opere che, tra l'altro, sono nuove e non hanno il problema del calcestruzzo che ci ossessiona per le strutture che ci sono in città". Lo ha detto, al termine del sopralluogo sul nuovo 'nodo di San Benigno', il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha ricordato il ruolo di quest'opera nelle strategie future per la viabilità cittadina.

"Siamo molto contenti perché da qui si passerà per entrare e uscire dal tunnel subportuale - ha spiegato Bucci -: io già vedo il tunnel con il verde del parco della Lanterna e la gente contenta. Per il tunnel serviranno quattro o cinque anni ma il parco potremo iniziare a farlo già prima, quando verranno concluse le demolizioni e sarà pronto l'ingresso del tunnel, perché vogliano renderlo fruibile al più presto per la città".

Una strategia che comprende anche il futuro della Soprelevata sulla quale, però, il primo cittadino mantiene il riserbo.

"Sulla Sopraelevata non mi esprimo - ha concluso - quello che è certo è che sarà mantenuta fino alla stazione Marittima, all'ingresso del porto, ma quello che succederà del resto è ancora da decidere. Ci sono molte idee ma io ora ho il compito di finire il tunnel, e dopo se ne potrà parlare con più precisione".



