Msc Crociere, 1.370.000 passeggeri nel 2024 in Liguria -11,7%

Saranno 1.370.000 i passeggeri trasportati nel 2024 in Liguria da Msc Crociere, in calo dell'11,7% rispetto al 1.552.000 del 2023, a causa dei lavori previsti nel porto di Genova per ampliare Ponte dei Mille Levante, che renderanno la banchina inutilizzabile tutto l'anno.

Sono i dati emersi a margine della presentazione della nuova campagna pubblicitaria della compagnia croceristica 'In viaggio verso la bellezza'.

A seguito dei lavori previsti al ponte della stazione marittima del capoluogo ligure nel 2024 Msc Crociere prevede di trasportare 1.150.000 passeggeri a Genova con 225 scali, 200 mila in meno rispetto al 1.350.000 con 258 scali dell'anno scorso. In crescita di 18 mila unità invece le previsioni alla Spezia dove la compagnia prevede di trasportare 220 mila passeggeri con 52 scali, rispetto ai 202 mila con 49 scali dell'anno scorso.

Il 2024 sarà anche l'anno del debutto nel Mediterraneo di Explora I, la prima nave del nuovo brand di lusso 'Explora Journeys', che toccherà diversi porti italiani. Per quanto riguarda Msc Crociere, tornerà nel porto di Cagliari oltre a confermare altri scali toccati nel 2023.



