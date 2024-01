Fratelli Cosulich e Cosco acquisiscono Trasgo

Il Gruppo Fratelli Cosulich ha annunciato l'acquisizione, attraverso Coscos - la joint venture con lo storico partner Cosco shipping - del 100% dell'azienda internazionale di logistica integrata Trasgo. "Oggi è un giorno significativo per il Gruppo Fratelli Cosulich, perché abbiamo completato con successo l'acquisizione di Trasgo - commenta Augusto Cosulich, presidente del gruppo -. Tuttavia, per me ciò che conta davvero è che, proprio come nella vita, trovare i partner giusti per creare le condizioni per investimenti congiunti è essenziale. È ora di sottolineare che è possibile crescere insieme a partner consolidati, ma gli imprenditori devono essere disposti a investire le proprie risorse. Coscos è il risultato della nostra lunga relazione con uno dei nostri più stretti partner commerciali da oltre 30 anni. Trasgo offre una risposta solida alle mutevoli esigenze logistiche delle aziende nostre clienti presenti e futuri". Trasgo, fondata a Novara nel 1981, offre servizi che vanno dal trasporto al magazzinaggio alle operazioni doganali, movimentazione merci, logistica fieristica e gestione diretta dei magazzini presso le strutture dei clienti. Si occupa di logistica industriale, promozionale, tecnologica e dell'e-commerce e conta su 14 strutture di magazzino con una capacità di quasi 300 mila metri quadrati e oltre 320 unità fra camion e mezzi di movimentazione.

"L'azienda si è sviluppata molto, soprattutto negli ultimi 15 anni, uno sviluppo che oggi necessita nuova linfa - spiega Anna Idra Russo, managing director di Trasgo - Siamo convinti che Cosco, animato dai nostri stessi principi e valori sarà il partner giusto per consentire a Trasgo e a tutta la sua "famiglia" il meritato ulteriore sviluppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA