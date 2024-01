Calcio: Sampdoria; si infortuna Esposito, stop di un mese

Non c'è pace per la Sampdoria che domenica giocherà in trasferta a Venezia. Si è infortunato l'attaccante Sebastiano Esposito, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra. L'attaccante ha già iniziato l'iter riabilitativo. Ulteriori accertamenti verranno ripetuti tra due settimane. Si parla di un mese di stop. Una brutta tegola per la squadra blucerchiata che dovrà rinunciare al suo attaccante che ha siglato fino ad ora cinque reti in campionato. A Venezia il tecnico Andrea Pirlo dovrà rinunciare anche agli squalificati Facundo Gonzalez e Pajtim Kasami. E per quest'ultimo c'è il rischio di uno stop di un paio di settimane per una sofferenza funzionale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. La situazione del centrocampista verrà monitorata quotidianamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA