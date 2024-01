Calcio: Genoa; per Gilardino tentazione Retegui titolare

Tra partenze e arrivi prosegue il lavoro al Signorini in vista della sfida di sabato tra il Genoa di Gilardino e il Torino dell'ex Juric.

I rossoblù hanno perso in settimana Dragusin, passato al Tottenham e Kutlu, tornato al Galatasaray, mentre nei giorni scorsi aveva salutato anche Hefti. Di contro il gruppo ha accolto l'esterno destro Spence che in mattinata ha sostenuto le visite mediche e che potrebbe essere convocato, anche se sosterrà la sua prima seduta con i nuovi compagni solo domani.

Contro i granata Gilardino dovrà fare a meno del solo Thorsby, problemi muscolari ad un polpaccio, ma ha recuperato i giocatori fermati dall'influenza contro il Bologna venerdì scorso: Strootman, Leali, Jagiello, Bani, De Winter e Puscas.

Due i nodi da sciogliere per il tecnico biellese: chi schierare come sostituto di Dragusin, sono Vogliacco e De Winter i candidati, e soprattutto se rilanciare dal primo minuto in attacco Retegui in coppia con Gudmundsson.

Sugli spalti intanto si va verso il tutto esaurito, settore ospiti sold out, con i tifosi della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, che hanno già annunciato una coreografia.



