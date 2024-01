Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai: questi gli artisti che, da martedì 6 a sabato 10 febbraio, si esibiranno sul palco allestito in piazza Colombo, a pochi metri dall'Ariston, durante la settimana del Festival di Sanremo. Li ha annunciati Amadeus al Tg1 delle 13.30: "Un super cast per piazza Colombo in collegamento con il teatro Ariston", ha commentato il direttore artistico.



