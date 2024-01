Tpl: nel 2024 al via il biglietto elettronico in Liguria

"Nel 2024 inizieremo la sperimentazione del biglietto del trasporto pubblico elettronico in tutta Liguria, un passo avanti notevole per modernizzare il sistema del trasporto pubblico regionale, contiamo di andare a regime entro la prima metà del 2025". È l'obiettivo indicato dall'assessore ai Trasporti della Regione Liguria Augusto Sartori a margine di un incontro a Savona con il presidente della provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco Marco Russo e il segretario generale della provincia Concetta Orlando.

Durante il confronto è stato fatto il punto della situazione del trasporto pubblico locale nel savonese e dell'azienda Tpl Linea. "Ho spiegato alle istituzioni locali savonesi i vantaggi che deriveranno dal biglietto elettronico anche per il loro territorio", commenta Sartori.



