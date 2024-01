Rapina studente alla fermata del bus a Genova, arrestato

Aveva rubato il cellulare a un minorenne che aspettava l'autobus a Genova per tornare a casa e per non farsi inseguire lo ha minacciato con un coltello. Lo studente non si è fatto intimorire e ha chiamato la polizia facendolo arrestare. In manette è finito un uomo di 33 anni che nonostante fosse in affidamento in prova per una precedente condanna ha messo a segno la rapina. I fatti risalgono allo scorso novembre.

Il minorenne stava aspettando il bus davanti alla stazione ferrivairia di Brignole quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto di prestargli il telefono per fare una telefonata. Il giovane non si è fidato e si è allontanato. Lo sconosciuto lo ha affiancato e dopo avergli afferrato il braccio gli ha strappato il telefono dalle mani e poi è scappato. Il giovane lo ha inseguito fino nella vicina via XX Settembre dove l'uomo si è fermato improvvisamente ed ha estratto un coltello minacciandolo. Lo studente si è bloccato ma ha chiesto aiuto a una persona seduta su una panchina e ha chiamato la polizia. Gli investigatori hanno scoperto che il rapinatore aveva già piazzato il cellulare in cambio di dosi.



