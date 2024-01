Operai Ansaldo E. a processo per proteste, Rsu annuncia sciopero

Rsu Fiom Fim di Ansaldo Energia hanno annunciato uno sciopero per il 16 gennaio con corteo a Genova in occasione dell'udienza preliminare presso il Tribunale del processo riguardante i 14 operai di Ansaldo Energia e i 2 lavoratori del Porto, "solidali con noi", tutti denunciati durante gli scioperi dell'ottobre 2022.

"Ansaldo Energia aveva aperto la procedura pre-fallimentare, le officine erano vuote da mesi, i fornitori non venivano pagati (mancava persino lo scotch per i pacchi) e migliaia di posti di lavoro (2.300 diretti di Ansaldo Energia e altre centinaia dell'indotto) erano concretamente a rischio - spiegano i sindacati in una nota -. Ansaldo Energia, una delle più grandi e antiche fabbriche di Genova rischiava la chiusura. Scioperi e mobilitazioni con la vicinanza di gran parte della città servirono a salvare l'Azienda, attraverso la ricapitalizzazione, e il futuro di migliaia di famiglie ad essa legate".

"Per questi motivi non lasceremo mai soli i 16 operai denunciati e dichiariamo: 16 gennaio sciopero e corteo. Appuntamento ore 8.30 davanti alla Stazione Principe, piazza Acquaverde. Tutti i lavoratori e i delegati delle altre fabbriche e categorie, tutte le associazioni e tutti coloro che ci sono stati vicino in quei giorni di lotta sono i benvenuti alla grande manifestazione di solidarietà".



