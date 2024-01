Un motociclista 40 enne è morto stamani a Chiavari (Genova) dopo un violento scontro con un'autovettura lungo la circonvallazione. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Giannelli. Ancora da chiarire la dinamica. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 subito avvertiti dai testimoni. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA