Genova ricorda De André diffondendo le sue canzoni nei 'caruggi'

Genova ricorderà Fabrizio De André nel 25/o anniversario dalla morte diffondendo una playlist con i più grandi successi del Faber l'11 gennaio in via Garibaldi, la rinascimentale 'strada nuova' o 'via aurea' dove si affacciano i Palazzi dei Rolli patrimonio dell'umanità Unesco, e vicino ai 'caruggi', i vicoli del centro storico genovese dove sono ambientate molte delle sue canzoni.

Da 'Crêuza de mä' a 'Bocca di Rosa', da 'La Città vecchia' a 'La guerra di Piero', da 'Andrea' a 'Il pescatore' per finire con 'Via del campo', saranno solo alcune delle canzoni trasmesse dalle 10 dalla filodiffusione di via Garibaldi.

"Genova ricorda Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa - commenta il sindaco Marco Bucci -. Per l'intera giornata in via Garibaldi risuoneranno le canzoni di Faber, un atto doveroso per celebrare la figura del cantautore genovese.

Una musica che allieterà il passaggio di genovesi e turisti nel cuore della città. Un omaggio a un personaggio che Genova non potrà mai dimenticare".



