Una donna è stata investita dal treno regionale 12417 Savona-Sestri Levante nella stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna (Genova) ed è morta. La circolazione dei treni in Liguria in entrambe le direzioni è bloccata in attesa dell'intervento delle squadre di recupero del corpo. I Carabinieri e la Polfer sono impegnati a identificare la vittima e capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.





