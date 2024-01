Consiglio Liguria: Bozzano nuovo capogruppo della Lista Toti

Il nuovo capogruppo della Lista Toti nel Consiglio regionale della Liguria sarà il consigliere Alessandro Bozzano, la nuova coordinatrice e portavoce regionale della forza politica sarà la deputata Ilaria Cavo, entrambi dopo le dimissioni di Angelo Vaccarezza. Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti al termine di un incontro con gli eletti della Lista Toti Liguria, il più grande gruppo politico nell'assemblea legislativa ligure.

"Con Bozzano capogruppo del primo gruppo consiliare in Regione la provincia di Savona continua a essere importante in seno alle istituzioni della Liguria, - evidenzia Toti - oltre al fatto che Bozzano è sicuramente uno dei consiglieri che come altri è stato molto attivo nel corso della legislatura, assume l'incarico con soddisfazione e grande stima da parte di tutti i colleghi che si sono espressi in tal senso".

"Mi pare evidente che Vaccarezza non possa fare il coordinatore regionale di una lista da cui si è dimesso, - continua - ho deciso condividendolo con tutti che sia l'onorevole Ilaria Cavo a prendere le funzioni di coordinamento della lista e portavoce a livello regionale".

"Vaccarezza non ci ha comunicato niente, per quanto mi riguarda può restare nella Lista Toti per tutto il tempo che ritiene se condividerà ovviamente le scelte politiche e il nuovo capogruppo, ci mancherebbero le espulsioni sovietiche, abbiamo fatto tanto per desovietizzare la Regione Liguria, non vorremo avere atteggiamenti equivocabili. - commenta Toti - Sono lieto che Vaccarezza resti nella maggioranza di centrodestra ampissima e solida che governa la Regione".

"Da un punto di vista politica ho trovato grottesche le parole di Vaccarezza sui miei 'cattivi consiglieri', se devo fare la classifica su chi mi ha dato peggiori consigli in questi ultimi anni, certamente la guida lui con un buon distacco dagli altri: - aggiunge - Savona è l'unica provincia ligure dove il centrodestra è riuscito a perdere il capoluogo dopo averlo faticosamente conquistato, dove c'è una maggiore turbolenza nella coalizione".



