Comune Genova, illuminate due nuove piazze nel centro storico

Due nuove piazze del centro storico di Genova sono state illuminate da 'Lighting for Genoa', il progetto nato con l'obiettivo di intervenire sui vicoli genovesi con installazioni artistiche permanenti di luce per riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi ed emergenze culturali e aumentare la percezione di sicurezza, creando un percorso artistico internazionale che possa fare da attrattore per il turismo.

Si tratta di Piazza Valoria e piazza San Pancrazio, che da stasera hanno una nuova illuminazione scenografica.

"Installazioni permanenti di luce che valorizzano questi scorci del nostro bellissimo centro storico. - commenta il sindaco Marco Bucci - Le opere sono state realizzate con impianti a basso consumo energetico, coniugando così aspetti importantissimi come l'arte e la sostenibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA