Calcio: Genoa; Dragusin ha scelto il Tottenham

Sarà la Premier League il prossimo campionato di Radu Dragusin. Il difensore romeno del Genoa al centro del mercato di gennaio ha scelto infatti di vestire la maglia dei londinesi del Tottenham.

Al Genoa erano arrivate due offerte molto simili dai londinesi e dal Bayern Monaco e aveva lasciato libero il giocatore di decidere la propria destinazione. Dopo una notte di riflessione il giocatore ha così optato per il campionato inglese, non avendo peraltro mai nascosto la propria ammirazione per la Premier.

Si chiude così una trattativa lampo che ha visto il giocatore inseguito da molti club, Newcastle, Napoli, Milan, Bayern e appunto Tottenham.

Dragusin dopo essersi allenato ancora ieri agli ordini di Gilardino questa mattina saluterà i compagni e partirà con un volo privato per Londra dove in giornata sosterrà le visite mediche.

L'ex Juventus lascia il Genoa dopo 62 partite tra serie A, serie B e Coppa Italia e 6 reti segnate. Ai rossoblù andranno 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus e, probabilmente, il prestito sino a giugno dell'esterno destro Djed Spence, giocatore classe 2000 sul quale il club genovese sta ancora riflettendo.



