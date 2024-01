Calcio: Genoa; domani le visite per il nuovo esterno Spence

Arriverà in serata a Genova e sosterrà domani mattina le visite mediche Djed Spence, l'esterno destro del Tottenham inserito nell'affare Dragusin. Il giocatore inglese, già nazionale under 21 del suo paese vestirà la maglia del Grifone in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e il suo ingaggio sino a giugno sarà interamente pagato dai londinesi.

Con quanto incassato dalla cessione di Dragusin invece, tra quota fissa e bonus si arriverà ad oltre 30 milioni di euro, il Genoa punterà ora un vice Retegui e un centrocampista mentre sono in atto valutazioni per un difensore.

Le scelte davanti a Martinez per Gilardino non mancano infatti: Bani, De Winter e soprattutto Vogliacco possono benissimo sostituire il difensore rumeno e considerando che in rosa vi sono anche Vasquez, Matturro e ora Spence, che ha giocato come terzino destro, numericamente non c'è urgenza.

Piuttosto il tassello mancante è quello di vice Retegui soprattutto tenendo conto delle condizioni fisiche non ottimali dell'italo-argentino e della discontinuità di Ekuban utilizzato per ora dal tecnico al suo posto.

La lista dei giocatori finiti nel mirino del club genoano è comunque già lunga e comprende i due attaccanti del Verona Henry e Djuric, l'ex Pellegri e l'argentino Castro, ma i dirigenti rossoblù non hanno fretta e non vogliono sbagliare l'acquisto considerando la delicatezza del ruolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA