Bucci, 13 nuove pietre d'inciampo è un bel segnale

"Questo è un bel segnale, oggi sono state messe 13 pietre d'inciampo e io sono qui per ricordare a tutti il motivo per cui le mettiamo, un segnale di memoria che deve suscitare sentimenti, idee e propositi per il futuro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci che ha partecipato, a Palazzo Ducale all'evento "Pietre d'Inciampo, arte per la Memoria" al quale hanno partecipato studenti delle scuole secondarie di secondo grado e allievi dell'Accademia Ligustica di Belle Arti.

"Senza memoria non c'è futuro - ha aggiunto Bucci - e noi vogliamo che la memoria di questi fatti serva per avere un futuro migliore. Oggi in sala c'è pieno di studenti e penso che sia importante perché ai tempi in cui studiavo queste cose non si facevano e questo è già un bel segnale di miglioramento per la nostra città e la società civile".



