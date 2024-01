Bilancio positivo per il patrimonio immobiliare del Comune

Operazioni di compravendita per circa 54 milioni di euro concluse nel 2023 dal Comune di Genova con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare palazzi storici, aree urbane, ville d'epoca e realizzare nuovi collegamenti infrastrutturali.

A tracciare il bilancio è l'assessore al patrimonio del Comune Francesco Maresca. "Il bilancio del 2023 è sicuramente positivo, abbiamo portato a termine importanti operazioni che hanno avviato un ampio progetto di valorizzazione e rigenerazione urbana, cogliendo l'opportunità di nuovi investimenti e, parallelamente, di contenere anche la spesa pubblica con la razionalizzazione e la ricollocazione di beni immobili da tempo dismessi".

Ad essere interessati nell'ambito del PNRR-Pinqua soprattutto due zone: il centro storico e il municipio centro ovest con il quartiere di Sampierdarena.

Spiccano nel centro storico le acquisizioni di Palazzo degli Scalzi, un'operazione da 9 milioni di euro di cui 2,45 per l'acquisto, che vedrà il recupero di 23 alloggi di social housing e il completamento del Massoero con l'acquisto dell'Antico magazzino del Sale in Vico Palla. E spicca la donazione di Torre Embriaci in vista di Genova capitale del Medoevo.

A Sampierdarena ben 8 le acquisizioni da Palazzo Carpaneto in piazza Montano, un progetto da 4 milioni di euro sino ai voltini di Via Buranello concessi da Rfi spa al Comune in comodato gratuito per anni 15, per l'utilizzo per scopi istituzionali, associativi e di attività di pubblico interesse, un'operazione in totale da 5,5 milioni di euro.

Sul fronte cessioni infine, per un totale di circa 3,7 milioni, di euro, c'è stata la cessione dei diritti di superficie di Baia degli Angeli in Corso Italia, di palazzo Galliera e del parcheggio al terzo piano delle Torri Msc.





