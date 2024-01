Attentato incendiario a salumeria a Taggia

Un incendio ha distrutto la scorsa notte la salumeria Taggiasca di via Soleri a Taggia (Imperia) e dalle indagini è emerso che si è trattato di un attentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco secondo i quali l'ipotesi dolosa è confermata dal rinvenimento di un innesco con benzina, ma non è ancora chiaro se siano stati utilizzati anche delle molotov o altri ordigni.

Al momento l'unica cosa certa è che a dare l'allarme tra le 3 e le 3.30 è stato un residente svegliato da un boato. Le fiamme hanno semidistrutto il locale. "Non abbiamo ancora una idea chiara di quanto è accaduto - afferma Davide Giuriato, titolare della rivendita assieme alla madre -. Dico soltanto che non c'era nessun motivo per un fatto del genere. Siamo davvero sconcertati". Prosegue: "Adesso proveremo a sistemare tutto e a riaprire il prima possibile". Avete mai ricevuto minacce da parte di qualcuno? "Mai. Tra l'altro non abbiamo neppure dipendenti. Viviamo in un paesino, ci conosciamo tutti da tempo e direi proprio di no" riguardo al possibile sospetto su un cliente. Il negozio è assicurato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA