Toti, 'ex Ilva va ricondotta sotto il controllo pubblico'

"Credo che dopo la rinuncia di Mittal di partecipare all'aumento di capitale sia necessario che il governo faccia un passo avanti, con un piano di breve, medio e lungo periodo, con certamente la riconduzione sotto il controllo pubblico della fabbrica per un periodo sufficientemente lungo per fare un piano industriale e per trovare un partner al fianco del pubblico mi sembra una via obbligata".

È la strada indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commentando gli sviluppi dell'incontro tra il governo e Arcelor Mittal.

"Mi auguro lo si faccia in fretta. - chiede Toti - Nessuna nostalgia delle partecipazioni statali, ma non vorremmo che di fronte al rifiuto di Mittal si buttasse via il bambino con l'acqua sporca. Credo che ci siano partner industriali in grado di affiancare lo Stato, l'Italia non deve rinunciare all'acciaio e lo Stato può traghettare verso una soluzione che speriamo definitiva".



