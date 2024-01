Regione Liguria chiede 'deciso intervento pubblico' su ex Ilva

"Il disimpegno di Mittal manifestato nell'incontro con il governo per il futuro dell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, è l'apice di una gestione disastrosa dell'azionista di maggioranza che ha sempre destato preoccupazione e che, oggi più che mai, impone un deciso intervento pubblico a tutela dell'occupazione e della siderurgia italiana".

Lo sollecita l'assessore allo Sviluppo economico e all'Industria della Regione Liguria Alessio Piana commentando gli sviluppi dell'incontro tra il governo e Arcelor Mittal.

"Giovedì a Roma incontrerò il ministro alle Imprese e al Made In Italy Adolfo Urso, anche per rappresentargli la situazione genovese che coinvolge un migliaio di lavoratori. - annuncia Piana - Ci auguriamo che il difficile lavoro di tessitura che da tempo impegna l'esecutivo possa presto tradursi in risultati concreti per la salvaguardia occupazionale, la sicurezza degli impianti e il rilancio dell'intera filiera dell'acciaio, ancora oggi strategica per l'economia del Paese".



