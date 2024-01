Itticoltura, Regione lavora per impianto off-shore alla Spezia

La Regione Liguria ha individuato un'area marina tra i Comuni spezzini di Deiva Marina e Sarzana idonea a ospitare impianti di acquacoltura off-shore.

L'obiettivo è far partire a breve il primo progetto sperimentale. Lo spiega il vicepresidente della Regione e assessore alla Pesca Alessandro Piana in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Roberto Centi (Lista Sansa).

"È stato condotto dalla Regione Liguria, insieme alle autorità competenti e ai Flag liguri, un progetto sperimentale per individuare le zone destinate all'acquacoltura che rispettino gli standard ambientali, igienico-sanitari, di benessere animale e che siano favorevoli per la sicurezza sul lavoro, l'accrescimento, il benessere dei pesci e gli aspetti socio-economici. - dichiara Piana - Le attività si sono concluse a novembre scorso e vedranno, grazie al Programma regionale della Pesca e dell'acquacoltura 2023-2025 e ai nuovi fondi Europei, la realizzazione di un impianto di itticoltura pilota".

"Tramite i recenti studi abbiamo individuato un'area off-shore compresa tra il Comune di Deiva Marina e quello di Sarzana idonea non solo per l'installazione e la tenuta degli impianti dal profilo ambientale, della sicurezza sanitaria, di alta qualità dell'allevamento e valido per il versante imprenditoriale, ma anche caratterizzato dall'assenza di vincoli specifici", aggiunge.



