Incidente in galleria in A26 tra Masone e Ovada, 9 km di coda

Nove chilometri di coda in diminuzione sono segnalati in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Alessandria a causa di un incidente. Un mezzo pesante ha urtato accidentalmente il piedritto in corrispondenza del cantiere all'interno della galleria Lagoscuro.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi meccanici e la polizia stradale, oltre al personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, attorno alle 16 sono terminate le attività con il 'road zipper' per sbloccare il traffico ed è stata aperta la seconda corsia in direzione nord.

Agli utenti provenienti dalle riviere liguri e diretti verso Alessandria Aspi consiglia di utilizzare l'A7, quindi la diramazione Predosa-Bettole. A coloro che si trovano già in A26 a sud di Masone si consiglia di uscire a Masone e rientrare ad Ovada dopo aver percorso la viabilità esterna.



