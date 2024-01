Imperia, 2 morti per probabile intossicazione da monossido

Due anziani coinquilini sono stati trovati morti stamani verso le 10, in un appartamento di via Pindemonte, a Imperia. Le cause del decesso sarebbero riconducibili a un'intossicazione da monossido di carbonio, anche se manca ancora la conferma definitiva. A dare l'allarme è stata la figlia di una delle due vittime, non riuscendo più ad avere notizie del padre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale del 118, il medico legale e la polizia locale. Secondo quanto appreso, la ricognizione esterna dei cadaveri non ha evidenziato la presenza di lesioni o ferite.





