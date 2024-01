Il festival di Sanremo sarà in 4K su Tivùsat

Sarà un anno all'insegna dell'altissima qualità televisiva per la Rai: si parte il 6 febbraio con il festival di Sanremo trasmesso in 4k sul canale 201 (Rai4k) di Tivùsat. La piattaforma satellitare italiana è totalmente gratuita e accessibile con una semplice parabola e un decoder, o una cam, certificati Tivùsat. La parabola può essere la stessa utilizzata anche per ricevere Sky, dal momento che sia la piattaforma gratuita che quella a pagamento sono accessibili dai satelliti Hot Bird Eutelsat.

Su Tivùsat l'altissima definizione del 4k proseguirà nel corso del 2024 con le Olimpiadi e gli Europei di calcio, come annunciato dall'Ad della Rai Roberto Sergio. Moltissimi dei televisori di ultima generazione sono oggi 4k e la possibilità di sfruttarli appieno, per ricevere gratuitamente i canali in altissima definizione, richiede la connessione satellitare. Sul canale Rai 4k (201 di Tivùsat) la stagione dell'altissima definizione è già iniziata con il Don Carlo di Giuseppe Verdi, in occasione della prima della Scala, ed è proseguita a Natale con Stanotte a Parigi in compagnia di Alberto Angela. Nel 70° anniversario della nascita della televisione italiana arriva così l'opportunità di ricevere la massima qualità tecnologica disponibile, con una grande definizione delle immagini. La tecnologia 4k permette di ricevere un segnale 4 volte più nitido dell'HD ed è la risoluzione più avanzata del presente e dei prossimi anni.

I canali in 4k disponibili oggi su Tivùsat sono sei.



