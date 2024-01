Hockey su prato: targa a Bordighera per prima partita Italia

Venne disputata il 9 gennaio del 1902, sulla spianata del Capo di Bordighera, la prima partita in Italia di hockey su prato. Per ricordare questo evento, stamani, l'amministrazione ha scoperto una targa commemorativa. Il primato è stato convalidato dalla Federazione Italiana Hockey (Fih), a seguito di un'indagine conoscitiva, storica e sportiva, che fa riferimento come fonte documentale agli studi che Pier Rossi ha presentato in "Racconti di Bordighera 3. Storie, ricordi, vite". Il tema, inoltre, è stato ripreso dalla storica locale Gisella Merello nel volume "Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi". Fu la comunità inglese ad introdurre l'hockey su prato con la fondazione del "Bordighera Hockey Club". Il Comune da parte sua concesse lo spazio sul Capo, due volte alla settimana, per gli incontri sportivi, considerati curiosi ed eccentrici, e in seguito fece eseguire lavori di livellamento del terreno.

"Bordighera si conferma culla dello sport, dopo il tennis con la nascita del primo circolo al di fuori dei confini della Gran Bretagna, un'altra disciplina lega le sue origini italiane alla nostra città" ha detto il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito a margine del posizionamento della targa. Per il presidente del Comitato regionale Liguria Fih, Franco Melis: "La nostra Regione si fregia di un altro importante primato sportivo, ovvero del riconoscimento della prima partita di hockey su prato disputata in Italia, che anticipò i primi scudetti ufficiali".



