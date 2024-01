Genova Boccadasse in copertina su 'The Indipendent'

"L'immagine di Boccadasse è in copertina su 'The Indipendent', uno dei principali quotidiani britannici. Il giornale in un articolo esalta Genova, suggerendo addirittura di visitarla al posto di città ben più celebri". Lo sottolinea il sindaco Marco Bucci pubblicando sui social un'immagine dell'antico borgo marinaro del Comune di Genova.

"La 'patria del pesto', una città dal fascino discreto con un labirinto di vicoli e palazzi rinascimentali al fianco delle moderne strutture progettate da Renzo Piano: così è descritta la nostra città, - commenta il sindaco - tra le mete più sottovalutate dai turisti. Un nuovo importante attestato che ci riempie di orgoglio, Genova è sempre più conosciuta e apprezzata in tutto il mondo".



