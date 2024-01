Frana su casa a Genova, evacuata una famiglia

Una casa è stata evacuata a Genova Castelletto nella notte a causa di una frana. I detriti si sono abbattuti sull'edificio in via Piaggio, il cui piano terra per precauzione è stato liberato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e i vigili urbani per gestire la viabilità. A causare lo smottamento probabilmente la pioggia dei giorni scorsi. A metà novembre nella zona sempre per la pioggia era crollato un parcheggio esterno a Castelletto in via Cabrini. Per i danni ingenti erano state evacuate 12 persone.



