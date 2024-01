Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza si è dimesso da capogruppo della Lista Toti Liguria.

Lo annuncia lui stesso all'inizio dei lavori della prima seduta dopo la pausa per le festività natalizie.

"Resto un uomo di centrodestra - ribadisce Vaccarezza -.

Confermo la mia fiducia nel governatore e in questa maggioranza ma non potevo restare capogruppo dopo il mancato accoglimento di alcuni emendamenti al collegato alla legge finanziaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA