Consiglio Liguria, Viale torna tra gli eletti della Lega

Torna tra i banchi del Consiglio regionale della Liguria l'ex presidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale (Lega), che nella prima seduta dell'assemblea dopo la pausa per le festività natalizie prende il posto di Alessio Piana, nuovo assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, che ha rassegnato le dimissioni da consigliere regionale.

"Sono pronta a fare il mio dovere e dare il mio contributo, dando il massimo per il bene dei liguri, del nostro territorio, dei lavoratori e delle nostre imprese. - sottolinea Viale - L'ho sempre fatto e continuerò a farlo anche in futuro per l'impegno che inizia oggi come consigliere regionale. Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini e il segretario ligure Edoardo Rixi. Naturalmente, rimango a disposizione della Lega di cui faccio parte da oltre 30 anni, senza mai dimenticarsi da dove siamo partiti".

In Consiglio regionale entra anche Barbara Ratti, prima dei non eletti nella circoscrizione elettorale della Spezia, che sostituisce l'esponente di Fratelli d'Italia Sauro Manucci deceduto lo scorso 20 dicembre a Genova a causa di un malore.

Ratti, che si era candidata in Regione con Fratelli d'Italia, entra a far parte del gruppo consiliare Lista Toti Liguria.

Fratelli d'Italia perde quindi un consigliere nella maggioranza in Regione passando da tre a due consiglieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA