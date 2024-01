Camion fa cadere cavo in galleria sull'A12, 1 km di coda

Un mezzo pesante ha scontrato accidentalmente il piedritto in una galleria dell'A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova sganciando un cavo dell'impianto in mezzo alla careggiata. L'incidente si è verificato all'altezza del km 35 all'interno della galleria Dell'Anchetta.

La direzione di tronco genovese di Aspi è prontamente intervenuta con una squadra per le attività di ripristino.

Attualmente sul luogo dell'evento il traffico circola temporaneamente su una sola corsia e si registra un chilometro di coda verso Genova.

Non ci sono stati altri veicoli coinvolti e subito è scattato l'allarme con i vigili del fuoco di Chiavari impegnati a mettere in sicurezza il cavo mentre il personale di Società Autostrade provvedeva a fermare la circolazione per poi riattivarla su una sola corsia.



