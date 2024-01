A Genova primo sequestro di cocaina rosa

Primo sequestro di cocaina rosa, potente droga sintetica, a Genova. La squadra mobile ha arrestato un ragazzo di 27 anni, Mattia Ubbiali, trovato in possesso di 29 pastiglie rosa a forma di razzo con scritto Nasa oltre a 518 pastiglie di MdMa. Gli agenti si sono presentati nella sua abitazione in via Sant'Elia, a Sestri Ponente, e hanno trovato la droga oltre a tre mila euro in contanti. La cocaina rosa viene definita anche droga dei ricchi perché venduta a 400 euro a dose. Fu sintetizzata da Alexander Shulgin nel 1974 ed è una sostanza psicoattiva con pesanti effetti di tipo psichedelico.



