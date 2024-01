Morto per farmaci e stupefacenti uomo trovato in canale

E' morto per un probabile cocktail di psicofarmaci e stupefacenti Danilo Fedele, 25 anni, trovato giovedì 4 gennaio in un canalone sotterraneo di via Pietro Agosti, a Sanremo, dove scorre il torrente San Romolo. E' quanto risulta dall'autopsia eseguita oggi. La procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti e la polizia sta continuando a scavare nella vita del giovane, raccogliendo anche le testimonianze di chi lo conosceva, per avere un quadro più chiaro della situazione e capire, ad esempio, se qualcuno gli ha venduto degli stupefacenti.

Un altro aspetto da chiarire è se il giovane sia andato da solo nel canalone o se qualcuno lo ha portato là già morto.

L'abitazione di via Galileo Galilei, dove Danilo abitava da solo, è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando nuovi elementi anche dalle telecamere di videosorveglianza cittadine e dal suo telefono. L'uomo non dava più notizie di sé da capodanno.



